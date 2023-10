Tusenvis av mennesker prøvespilte for å bli den nye stemmen til Rick og Morty.

HQ

Etter at Justin Roiland fikk sparken i begynnelsen av året, hadde showrunnerne for Rick and Morty litt av en oppgave foran seg. Det var ingen enkel oppgave å finne en erstatter for Roiland - som frem til da hadde vært den eneste stemmen fansen trodde de noen gang ville høre bak karakterene.

Ifølge The Hollywood Reporter tok det seks måneder å finne de nye stemmene til Harry Belden (Morty) og Ian Cardoni (Rick). Showrunner Scott Marder sa i et intervju at de hørte på tusenvis av potensielle skuespillere.

"Det ble nesten så omfattende at vi vurderte å opprette en global hotline, selv om vi visste at det ville ende opp med å bli en spøkelinje", sier Marder. "Vi følte at vi måtte gå så langt og bredtut. Det var vanskeligere enn vi trodde. Jeg trodde det hadde vært enklere. Rick var mye vanskeligere enn jeg trodde; alle hørtes ut som Macho Man Randy Savage eller en fetter av ham. Ingen hørtes helt ut som Rick."

Seriens medskaper Dan Harmon fortalte om utfordringene med å finne noen som hørtes akkurat ut som Rick uten å bare kunne én eller to replikker.

"Det er én ting å matche en imitasjon - kan du gjøre George W. Bush like bra som Dana Carvey, men kan du også gjøre det hvis du ikke sier 'Jeg gjør det ikke'. Det var en vanvittig balansegang; denne karakteren må være sint, trist, fortvilet og alt det der."

Cardoni ble oppdaget tidlig, men det tok mye lengre tid med Belden. Uansett ser det ut til at flertallet av fansen er fornøyd med endringen eller ikke har lagt merke til den.

Hva synes du om de nye Rick and Morty-stemmene?