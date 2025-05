Tusenvis demonstrerer mot overturisme på Kanariøyene

HQ

Siste nytt om Spania . Spania er det nest mest besøkte landet i verden, etter Frankrike. Søndag marsjerte tusenvis av mennesker over hele Kanariøyene for å protestere mot masseturismens innvirkning på boligpriser, trafikk og offentlige tjenester.



En ting som er verdt å merke seg er imidlertid at arrangørene understreket at protestene ikke er anti-turisme, men snarere tar sikte på å fremme en bærekraftig og rettferdig modell som kommer både innbyggere og besøkende til gode. Sjekk ut videoen nedenfor for et dypere dykk.