TV-serien tar oss med bak kulissene hos 10 Chambers og byr på den nakne sannheten om spillutvikling

Det svenske spillstudioet 10 Chambers, kjent for spillet GTFO, gir oss nå et unikt innblikk i spillutviklingens virkelighet gjennom dokumentarserien Do the Game. Serien følger teamets arbeid med det kommende spillet Den of Wolves, som de har som mål å lage tidenes beste heistspill. Etter suksessen med GTFO har studioet sikret seg en betydelig investering, noe som medfører både høye forventninger og stramme tidsfrister.

Dokumentaren skildrer ikke bare de kreative gjennombruddene, men også utfordringene og konfliktene som oppstår innad i teamet. Som medgrunnlegger Oscar J-T Holm uttrykker det.

"Å bygge et spill er alt annet enn glamorøst. Det er en konstant kamp mellom kreativ frihet, tekniske begrensninger og forretningsmessige krav."

Den of Wolves ledes av Ulf Andersson, kjent for Payday -serien, og utspiller seg på Midway City i 2035, der spillerne utfører avanserte tyverier i en verden preget av makt og korrupsjon. Spillet kombinerer klassisk infiltrasjon med hacking, noe som forhåpentligvis vil bidra til en frisk og ny opplevelse. Sjekk ut traileren nedenfor.