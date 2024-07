TV-serien The Driver er avlyst

HQ

For tre år siden bekreftet Ubisoft at deres spillserie The Driver skulle bli TV-serie, noe som overrasket mange siden det ikke akkurat er den største serien eller noe folk har etterspurt.

Vi vet ikke om Ubisoft og studioet endelig fant ut av dette selv, eller om det var noe annet som holdt dem tilbake, men det er nå klart at prosjektet er kansellert. Samtidig antyder Ubisoft at de "aktivt jobber med andre spennende prosjekter" innenfor Driver-serien, noe som absolutt høres ut som om det er et nytt spill på trappene (det siste hovedspillet var Driver: San Francisco fra 2011).

Når det er sagt, hvor mye sørger du over at The Driver TV-serien aldri ble noe av - og hvor mye gleder du deg til et nytt spill?

Takk Game File