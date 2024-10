TV-serien Vision forventes å komme på Disney+ i 2026

HQ

Paul Bettany tar nok en gang steget inn i Marvel-universet med en helt ny TV-serie med Vision i hovedrollen. Dette bekreftet skuespilleren selv i et intervju med The Hollywood Reporter, der han også benyttet anledningen til å rose Marvels nyeste serie Agatha All Along, som han ser som en forberedelse til den nye Vision-serien. Han sa :

"Jeg elsker den. Jeg elsker den, og jeg er så stolt av showrunner Jac Schaeffer, og jeg kommer til å se den igjen, for det er så mye jeg kan lære av den når jeg skal bidra."

Den velkjente androiden har selvfølgelig dødd et par ganger i MCU, så vi kan trygt anta at serien mest sannsynlig vil fokusere på den gjenoppbygde versjonen av ham som vi så i Wandavision.

Ser du frem til en ny serie med Vision i hovedrollen?