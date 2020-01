TV-serien Mythic Quest: Raven's Banquet har allerede blitt fornyet med en ny sesong

Under forårets E3 inntok Ubisoft scenen og løftet sløret for en tv-serie, som er blant de første produksjonene som kommer utifra Ubisofts nye tv-selskap. Selve serien er skrevet av It's Always Sunny in Philadelphia-skaperne Rob McElhenney og Charlige Day, og handler om studioet bak et stort MMORPG, og dets spesielle sjef.

Selve serien får først premiere på Apple TV+ den 7. februar, men det ser ut til at den allerede har imponert internt, så som Deadline rapporterer, så har den allerede blitt fornyet med en andre sesong.

Hvis du har glemt alt om serien, som for øvrig heter Mythic Quest: Raven's Banquet, så kan du se traileren fra E3 nedenfor.