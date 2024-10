Twelve Souths AirFly Pro håper å gjøre flyreiser mer komfortable

HQ

Flyreiser er ofte en ubehagelig opplevelse. Små seter, bryderiet med å komme seg til og gjennom flyplasser, den arkaiske teknologien som er innebygd i underholdningssuitene - listen er lang. Folkene hos Twelve South ønsker å forbedre minst ett av disse områdene, ettersom deres praktiske AirFly Pro tar sikte på å gjøre det enklere å se på underholdning i luften mens du bruker de enhetene du synes er mest komfortable.

Denne dingsen er en Bluetooth-sender som kan kobles til manuelle, kablede kontakter for å koble trådløse dingser til underholdningsutstyret slik at du kan se på de nyeste filmene og TV-programmene. Den har til og med muligheten til å koble til to enheter samtidig, slik at du kan se på noe sammen med en partner/barn.

Hvis du vil vite mer om Twelve South AirFly Pro, kan du sjekke ut den siste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler en rekke fakta og tanker om enheten.