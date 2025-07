Twisted Metal sesong 2 trailer øker ødeleggelsen

HQ

Mens nok folk likte Peacocks Twisted Metal-tilpasning til at den fikk en sesong 2, var mange videospillfans som så på den første sesongen litt forvirret over det faktum at showet faktisk ikke inkluderte Twisted Metal-turneringen.

Sesong 2s trailer sørger for at seerne vet at vi er inne for et ødeleggelsesderby denne gangen, skjønt. Etter å ha satt opp karakterene våre John, Quiet, Sweet Tooth og flere, er vi nå klare til å se dem hoppe inn i kjøretøyene sine og knuse hverandre i stykker.

Vi får også en introduksjon til Calypso, spilt av Anthony Carrigan, som har organisert Twisted Metal-turneringen, og tilbyr et eneste ønske til vinneren av turneringen. Når det gjelder resten av handlingen, lyder sammendraget fra trailerbeskrivelsen som følger :

"Etter avsløringene i finalen av sesong én, deltar John og Quiet i den dødelige Twisted Metal-turneringen, et uhyggelig demoleringsderby som arrangeres av en mystisk mann kjent som Calypso. Mens de prøver å overleve et angrep fra både farlige nye fiender og kjente fjes, inkludert den morderiske klovnen Sweet Tooth, blir ting kompliserte for John når han gjenforenes med sin forsvunne søster, borgerverneren Dollface."

Twisted Metal er tilbake 31. juli.