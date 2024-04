Twisted Minds er et nytt navn i skjermbransjen.

HQ

I vår tid er det sjelden at nye navn innen PC-tilbehør slår gjennom, men det er akkurat det Twisted Minds forsøker å gjøre med sin 27FHD280IPS. Nok en gang ser vi at en ny skjerm har et langt navn, men Twisted Minds kommer også med noen imponerende spesifikasjoner.

Det er en IPS-skjerm, som verdsetter flyt høyt ettersom den kommer med en oppdateringsfrekvens på 280 Hz. Den er 27 tommer lang og har en oppløsning på 1080p. Det er kanskje litt lite for 4K-entusiastene der ute, men hvis du driver med konkurransespill og bare vil ha høy oppdateringsfrekvens, er dette et godt alternativ.

Ta en titt på hva vi synes om Twisted Minds 27FHD280IPS i Quick Look nedenfor: