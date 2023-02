Twitch forbyr populær streamer - korrigerte bryster for mye

HQ

Det er veldig strenge regler på Twitch om seksuelt innhold, noe som ofte har blitt diskutert ettersom regelsettet virker rettet mot kvinnelige streamere. Og noen ganger er reglene på grensen til absurde, noe den utrolig populære cross-dressing-streameren F1NN5STER kan gå god for. Ifølge Twitch selv var forbudet for "overdreven brystberøring", som egentlig bare var at Finn ble tvunget til å korrigere BH-en og de falske brystene han hadde på seg. I skrivende stund er kanalen med over 500.000 abonnenter fortsatt utilgjengelig, og Finn selv kommenterer hendelsen slik:

" Mens jeg fikset BH-en ble dette sett på som «langvarig berøring av kvinnelige bryster. Det er to regelsett og Twitch advarer ikke hvis de ser deg som kvinnelig presentatør. Som mann kan berøring av brystet ditt nå være ban-gyldig avhengig av hvor feminin Twitch ser deg.

Reaksjonene fra fans over hele verden faller tydelig i to leire. Først og fremst de som gratulerer Finn med å se feminin nok ut til å ha klart å lure Twitch, men også de som nå kritiserer reglene for at du ikke engang skal kunne fikse undertøyet uten å havne i trøbbel.

"Så hvis du bare har store bryster og du må fikse BH-en eller justere toppen blir du utestengt nå ahh er fornuftig".

- kiwi (@kiwithesmol)

"Bruh, så hvem som helst kan bli utestengt for å justere BH-en? Er du seriøs? Det er en motbydelig 'grunn' til å bli utestengt."

- SinrilyUwUs | Comms Open (@AngrilyUwUs)

"Langvarig berøring? Så hvor mange sekunder får jeg lov til å kjæle med mine egne bryster før det er for lenge?"

- Mecha.EXE 💜 (@MechaDotEXE)

"Kan ikke vente på at Twitch diagnosiserer meg som 'kvinne'".

- Usabi Eria🔞🏳️ ⚧️ || YGO Pack Åpning Addict (@UsabiEriaCh)

Hva tenker du om dette, er reguleringen litt unødvendig hard og bør Twitch løsne tøylene litt?