Twitch stenger ned i Korea

HQ

I en ganske overraskende vending har live streaming-plattformen Twitch kunngjort at den offisielt vil legges ned og forlate Korea. Denne informasjonen ble avslørt i et blogginnlegg av administrerende direktør Dan Clancy, som uttalte at kostnadene for å operere i landet var så "uoverkommelig dyre" at det ikke lenger er økonomisk levedyktig for plattformen å fortsette driften i dette spesifikke asiatiske markedet.

Twitch har sagt at de har utforsket flere måter å unngå å måtte ta denne avgjørelsen på, blant annet en peer-to-peer-modell og en lavere maksimal oppløsning for kildekvalitet, men til tross for at dette har bidratt til å redusere kostnadene, sies det at nettverksavgiftene fortsatt er ti ganger så høye i Korea som i de fleste andre land.

Dette har ført til at strømmetjenesten også har uttalt at den har til hensikt å hjelpe strømmere som har bygget opp et samfunn i landet, med å flytte til en annen plattform.

Uttalelsen avsluttes med å legge til: "Jeg vil gjenta at dette var en svært vanskelig beslutning, og vi er veldig skuffet over at vi måtte ta den. Korea har alltid spilt og vil fortsette å spille en spesiell rolle i det internasjonale esportsamfunnet, og vi er utrolig takknemlige for det fellesskapet de har bygget opp på Twitch.".

Når det gjelder når nedleggelsen vil tre i kraft, får vi vite at 27. februar 2024 vil koreanske strømmere miste inntektsgenereringsfunksjonene, og 4. juni 2024 vil også tilknyttede selskaper og partnere i landet bli fjernet.