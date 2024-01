TwitchCon Europe legges til Rotterdam de neste tre årene.

HQ

Hvis du er interessert i å dra til TwitchCon en gang i fremtiden og har lurt på hvilke vertsbyer og -steder som vil arrangere arrangementet de neste årene, har Twitch gode nyheter til deg.

Livestreaming-plattformen har nemlig bestemt seg for hvilke byer og arenaer som skal være vertskap for TwitchCon i Europa og Nord-Amerika de neste årene.

TwitchCon Europe TwitchCon kommer til Rotterdam Ahoy i Nederland i 2024, 2025 og 2026. Datoene for 2024 er også bekreftet til 29.-30. juni. Billettene til dette arrangementet legges ut for salg i februar.

"Rotterdam er et tilgjengelig og sentralt sted for det europeiske samfunnet", sier Twitch-sjef Dan Clancy. "Vi ønsket å gjøre det så enkelt som mulig for folk å komme sammen, og vi er glade for å kunngjøre den flerårige avtalen med spillestedet, som gjør at vi kan bygge videre på og forbedre arrangementet år for år."

Når det gjelder TwitchCon North America, vil dette forbli på San Diego Convention Center frem til 2028, og datoene for 2024 vil være 20.-22. september.

Det betyr at vi vet nøyaktig hvor TwitchCon vil finne sted de neste tre-fire årene, avhengig av region.

En annen nyhet fra Twitch er at selskapet nylig ble rammet av store oppsigelser som berørte rundt en tredjedel av den totale arbeidsstyrken.