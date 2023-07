Twitter krymper i skyggen av raskt voksende Threads

HQ

Som tidligere nevnt har lanseringen av Threads, Metas egen Twitter-konkurrent, tiltrukket seg rekordmange brukere og passert 100 millioner på mindre enn fem dager. Men suksessen ser ut til å ha gått (delvis) på bekostning av Twitter, som har opplevd en nedgang i trafikken i skyggen av sin nye konkurrent. Bare i løpet av de to første dagene av Threads' levetid var antallet brukere på Twitter fem prosent lavere enn på samme tid i forrige uke, ifølge en rapport fra Cloudflare.

Målt over et år ser situasjonen enda verre ut med elleve prosent mindre trafikk på Twitter, noe selskapets to toppsjefer (Musk og Yaccarino) valgte å svare på med en påstand om at, ja, trafikken har gått ned. Men de som bruker tid på tjenesten, gjør det i lengre tid sammenlignet med konkurrentene. Linda Yaccarino tvitret følgende:

"Jeg vil ikke la dere henge i en tynn tråd... men Twitter, dere har virkelig overgått dere selv!

I forrige uke hadde vi den største bruksdagen siden februar."

Elon Musk svarte på sin side på Twitter på sin egen måte, med følgende kommentar:

"Kumulative brukersekunder per dag med telefonskjermtid, som rapportert av iOS og Android, er vanskeligst å måle,

Jeg tror vi kan komme til å sette ny rekord denne uken."

Hva tenker du om krigen mellom Threads og Twitter, hvem vil gå seirende ut av den om noen år?

Statistikken taler for seg selv.

