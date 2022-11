Twitter vurderer månedsavgift på cirka 200 kroner for verifisering

HQ

Forrige uke ble Elon Musks oppkjøp av Twitter endelig fullført, og det ser ut til at han er klar for store endringer. En av dem er at Twitter Blue-abonnementet, som gir ekstra fordeler (som muligheten til å redigere postede innlegg og unngå reklame) for 4,99 per måned, vil økes i pris til $19,99.

The Verge oppgir at en av funksjonene som ser ut til å være i ferd med å bli bakt inn i prislappen er muligheten til å få verifisert kontoen sin med en blå hake. Det ville dermed blitt betydelig lettere for svindlere å utgi seg for å være noen andre, da antallet bekreftede kontoer sannsynligvis vil reduseres dramatisk. Dette er igjen noe kritikere anser som svært alvorlig i en tid hvor løse rykter og ofte falsk informasjon (noe kina og Russland ofte beskyldes for) spres mye på nettet.

Hva synes du selv om saken, er det et smart forslag som gjør Twitter bedre, eller bør planene sløyfes?