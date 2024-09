Twitter/X har mistet 30 % av sine daglige brukere i Storbritannia siden i fjor

HQ

Det er mange gamle Twitter-brukere som har vært svært misfornøyde siden Elon Musk tok over og omdøpte det sosiale nettverket til X. På den ene siden er folk opprørt over endringer som ikke faller i smak (fra hvordan man kjøper bekreftelser til mange roboter og ikke-eksisterende moderering til tross for direkte kriminelle handlinger), og på den annen side har mange problemer med Musk selv, som aldri er redd for å dele konspirasjonsteorier og ofte får lagt til faktasjekker fra sin egen tjeneste.

Vi har lenge visst at Twitter/X har mistet mye av sin verdi etter at Musk tok over, men nå legger Financial Times til med en ny rapport som viser hvordan tjenesten krymper raskt. I USA har antallet daglige brukere falt med 20 % siden i fjor, mens fallet i Storbritannia er på over 30 % (åtte millioner daglige brukere for ett år siden mot 5,6 millioner i dag).

Financial Times skriver at Twitter/X-brukere som forlater tjenesten, i stor grad velger å gå over til Threads spesielt, men også Bluesky (som vokser prosentvis raskest). En konsekvens av dette er at det i økende grad skapes ekkokamre i sosiale medier, der de som liker Musk og MAGA i større grad er å finne på X/Twitter, mens de som ikke gjør det, emigrerer til andre plattformer

Faren er selvfølgelig at hvis du velger sosiale medier basert på likesinnede synspunkter, vil du bli møtt med ryggdekning og brukere som bekrefter det du mener, mens du sjelden blir eksponert for folk som tenker annerledes. Som Financial Times så riktig påpeker, ser det altså ut til at det allerede dårlige debattklimaet mellom høyre- og venstresiden på mange områder kan bli ytterligere splittet, slik at det oppstår leirer som ikke har noen som helst forståelse for hverandre, og som gir næring til uenigheten.

Hvordan ser du på denne utviklingen, og er du overrasket over at Twitter/X har mistet så mange brukere?