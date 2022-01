Two Point Campus avslører lanseringsdato i trailer

HQ

Two Point Hospital ble en enorm suksess for utgiver SEGA og særlig utvikler Two Point Studios, som tok en stor sjanse i å bringe en gammel spillserie til live igjen. De har hatt så mye vind i seilene at de nå fortsetter med et nytt spill i samme stil.

Det heter Two Point Campus, og her skal du altså lage de beste rammene for studenter som ønsker å få det beste ut av deres ville college-tid.

Spillet slippes samtidig på konsoll og PC 17. mai, altså PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, PC og Switch, og du kan se den nyeste traileren nedenfor.