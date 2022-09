Two Point Campus har allerede over 1 million spillere

HQ

Det har i flerfoldige år liksom vært kult å si at skole er kjipt, men det virker i alle fall som om mange liker tanken på å drive sin egen.

Utviklerne i Two Point Studios avslører at Two Point Campus allerede har hatt over 1 millioner spillere disse tre ukene etter lansering, noe som er ganske imponerende. Her er det likevel viktig å poengtere at de ikke sier 1 millon solgte eksemplarer, for sjansen er stor for at en god del av disse spillerne utnytter at spillet er på PC Game Pass og Xbox Game Pass, men hyggelig er det likevel.