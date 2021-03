Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD kommer til Nintendo Switch neste uke

Du ser på Annonser

Krome Studios har nå avslørt at Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD kommer til Nintendo Switch den 31. mars.

Spillet knuste Kickstarter-målet sitt i januar på bare 8 og en halv time, og originalt var det planlagt at det skulle slippes i juli. Spillet er også på vei til PC, PS4 og Xbox One, men ingen dato er bekreftet for disse enda.

Spillet, som originalt ble utgitt på GameCube, PS2 og Xbox tilbake i 2014, har blitt oppdatert med HD-grafikk og inkluderer nye funksjoner som den nye Camerang. Camerang brukes rett og slett for å få tilgang til spillets nye fotomodus. Her kan du sette på diverse filtere og også posere i bildet.

Ta en titt på den nye lanseringstraileren for Switch-versjonen øverst.