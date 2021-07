Ty the Tasmanian Tiger HD slippes fysisk i oktober

Krome Studios og U&I Entertainment har slått seg sammen for å lansere en fysisk utgave av Ty the Tasmanian Tiger HD. Denne versjonen av spillet slippes den 15. oktober og blir tilgjengelig for Switch, PS4 og Xbox One.

Det kommer også en spesialpakke, som du kan se nedenfor, eksklusivt til Nintendo Switch. Denne inneholder en digital nedlastningskode til Ty the Tasmanian Tiger 2: Bush Rescue HD og en boomerang-USB-pinne fylt med digitalt bonusinnhold.

Steve Stamatiadis, Krome Studios kreative leder sier: "I'm honoured to think that 20 years later, fans of the series will be able to enjoy copies in hand and proudly displayed on a shelf, and that includes me!"