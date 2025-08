Tycoon-kaoset vender tilbake i retrostil Car Park Capital

Her er en god grunn for alle nostalgikere til å juble. Et splitter nytt tycoon-inspirert spill er på vei, komplett med et isometrisk perspektiv, pikselkunstgrafikk og en herlig giftig satirisk tone. Car Park Capital Det nye spillet, som nylig ble annonsert av MicroProse, byr på en vill blanding av alt som gjorde sjangeren stor, som du kan se i debuttraileren (sjekk den ut nedenfor).

Spillet er utviklet av det lille indie-studioet Hilkojj Interactive, og inviterer spillerne til å forvandle fredelige, grønne områder til viltvoksende parkeringsplasser - alt til ære for den allmektige bilindustrien. Du kan også bruke megafoner og statuer til å drive propaganda for å manipulere innbyggerne til å parkere enda mer. Car Park Capital går heller ikke av veien for det skitne arbeidet, og lar deg dykke ned i lyssky affærer som korrupsjon, oljeboring for ekstra fortjeneste og mange andre moralsk tvilsomme aktiviteter.

Grafikken er retroinspirert, isometrisk og fargerik, med klare hint til klassikere som Transport Tycoon og RollerCoaster Tycoon. Det ser ut som en koselig og nostalgisk opplevelse i emning. Ingen utgivelsesdato er dessverre kunngjort ennå, men spillet er allerede tilgjengelig for ønskeliste på Steam.

Ser dette ut som din type syltetøy? Og hvilke klassiske tycoon-spill står ditt hjerte nærmest?