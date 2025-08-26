Tyfonen Kajiki etterlater seg et spor av ødeleggelser i Nord-Vietnam

HQ

Siste nytt om Vietnam . En tyfon over Nord-Vietnam. Tyfonen Kajiki har etterlatt seg et spor av ødeleggelser i Nord-Vietnam, og har krevd flere menneskeliv og etterlatt mange skadde da kraftig regn satte gater og hjem under vann.

"Det er forferdelig", sier Dang Xuan Phuong (48), som bor i Cua Lao, et turistmål i Nghe An. "Når jeg ser ned fra de øverste etasjene, kan jeg se bølger som er opptil to meter høye, og vannet har oversvømmet veiene rundt oss" (via KSL).

Uværet ødela boliger, oversvømte store rismarker og veltet utallige trær og kraftledninger. I Hanoi steg vannmassene så høyt at kjøretøyer ble fanget og nabolag isolert, noe som vanskeliggjorde forberedelsene til den kommende nasjonaldagsfeiringen.

Landsbyer i de omkringliggende provinsene er fortsatt avstengt, og meteorologene advarer om at fortsatt regnvær kan utløse flom og jordskred. Kajiki, som traff den sentrale kysten før den svekket seg innover i landet, hadde tidligere forstyrret transport og næringsliv langs Hainan-øya.