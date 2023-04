Typhlosion vil være den nye syvstjerners Tera Raid Battle-utfordringen i Pokémon Scarlet og Violet

HQ

For de fleste Pokémon Scarlet- og Violet-spillere har hovedeventyret kommet til en slutt, og nå gjenstår det bare å nyte de ekstra utfordringene som å fullføre Pokédex-en (inkludert Secret Four, med Stakes-oppdraget), oppgradere utstyr for å kjempe mot andre trenere og forberede seg på når det er på tide å starte den kommende The Hidden Treasure of Area Zero-utvidelsen.

Men Game Freak og The Pokémon Company vil ikke gi opp spenningen ved å fange nye skapninger som også bringer tilbake noen av de mest elskede Pokémonene fra tidligere generasjoner, og nå har de annonsert en ny syvstjerners Tera Raid Battle med en andre generasjons Pokémon: Typhlosion.

Den siste utviklingen av Johto-starteren, Cyndaquil, er den nye motstanderen å slå i Black Crystal Tera Raids, med The Mightiest(all statistikk perfekt) og nivå 100. En veldig tøff krabat som vil kreve god koordinering mellom trenere som skal kjempe mot den, og som må være forberedt ikke bare på brann-type angrep, men også for spesielle Ghost Tera-typer.

Som alltid kan denne Pokémon-en bare fanges en gang per spill, og arrangementet for å få det vil være begrenset: 14. -16. april for første forsøk, og 21. -23. april for andre. Vi anbefaler at du forbereder en Pokémon som er kraftig mot Fire og Ghost, for eksempel Water og Sinister.

Skal du prøve Typhlosion?

Takk Serebii.net.