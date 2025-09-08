Tyrkia begrenser de største sosiale medieplattformene Tilgang til X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp og andre plattformer er stengt etter at opposisjonen har varslet demonstrasjoner.

HQ Det er ingen nyhet at den politiske situasjonen i Tyrkia har vært noe turbulent den siste tiden. Nå har tilgangen til de største sosiale medieplattformene, inkludert X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp og andre plattformer, blitt begrenset i Tyrkia etter økte politiske spenninger. Forstyrrelsene kom kort tid etter at det største opposisjonspartiet kunngjorde planer om demonstrasjoner i Istanbul, noe som fikk politiet til å sette opp barrikader i nærheten av hovedkvarteret. Uavhengige observatører rapporterte at tilkoblingen begynte å bli langsommere sent søndag, noe som påvirket flere nettverk over hele landet, og lokale vaktbikkjer knyttet tiltaket til pågående sensurpraksis på internett, mens myndighetene ennå ikke har kommentert saken. Hva synes du om disse restriksjonene? 7. april 2020. Istanbul / Tyrkia. Sosiale medier-apper på skjermen på smarttelefonen // Shutterstock