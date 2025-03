Tyrkia er åpen for å utplassere tropper i Ukraina om nødvendig, sier kilde

HQ

Tyrkia kan sende tropper til Ukraina om nødvendig for å bistå i et potensielt fredsbevarende oppdrag, men dette er fortsatt under vurdering, sa en kilde i det tyrkiske forsvarsdepartementet onsdag (via Reuters).

Med NATOs nest største hær etter USA, vil Tyrkias engasjement først og fremst fokusere på å sikre regional stabilitet og fred, forutsatt at det inngås en våpenhvileavtale mellom Ukraina og Russland. Muligheten for en tyrkisk utplassering har vært diskutert i konseptuelle termer, uten at noen formelle planer ennå er på plass.

Mens de største militærmaktene i EU, deriblant Storbritannia og Frankrike, allerede vurderer troppebidrag for å overvåke en våpenhvile, har USA gjort det klart at de ikke vil sende styrker. Tyrkia har, til tross for sin historiske rivalisering med Russland, vært nøye med å opprettholde diplomatiske forbindelser med både Moskva og Kiev, og har meglet i tidligere fredsavtaler.