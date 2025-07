Tyrkia slår sin høyeste temperaturrekord med 50,5 °C

HQ

For mange deler av verden har denne sommeren vært en veldig, veldig varm sommer. Vi har sett hetebølger og tørke over alt, og mange av dem har ført til nye temperaturrekorder, blant annet i Tyrkia, som i helgen slo en tidligere rekord med betydelig margin.

Ifølge Met Office i Storbritannia har det blitt avslørt at området Silopi, Sirnak, i Tyrkia nådde den svimlende varme temperaturen på 50,5 °C fredag 25. juli, noe som var varmt nok til å slå den tidligere rekorden som ble satt i august 2023, da det også ble satt en svimlende varm temperatur på 49,5 °C, en hel grad Celsius lavere enn det som ble oppnådd for noen dager siden.

Met Office påpeker at dette varmenivået ikke bare er et stort problem for menneskers og dyrelivets helse, men at det også fører til en enorm risiko for at skogbranner bryter ut og forårsaker umåtelig skade på miljøet og området rundt.