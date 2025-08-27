Tyskland åpner for militærtjeneste, i første omgang på frivillig basis

HQ

Siste nytt om Tyskland . Tysklands regjering godkjente onsdag et lovforslag som innfører frivillig militærtjeneste som en del av en bredere innsats for å styrke det nasjonale forsvaret. "Bundeswehr må vokse", sa Pistorius på en pressekonferanse.

"Sikkerhetssituasjonen, fremfor alt Russlands aggressive holdning, gjør dette nødvendig. Vi trenger ikke bare en velutstyrt styrke. Men vi trenger også et personellmessig sterkt Bundeswehr. Bare da vil avskrekkingen som helhet være virkelig troverdig overfor Russland."

Initiativet er utformet for å utvide reservistpoolen og oppmuntre flere unge mennesker til å gjøre karriere i de væpnede styrkene, selv om det også åpner for å gjeninnføre verneplikten hvis rekrutteringsmålene ikke nås.

Planen markerer et skifte fra landets avhengighet av profesjonelle soldater siden verneplikten ble avskaffet for over ti år siden, noe som gjenspeiler den økende bekymringen for sikkerheten i Europa. Forslaget går nå videre til parlamentet, der det forventes en intens debatt.