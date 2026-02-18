Tyskland undersøker muligheten for å bruke franske og britiske atomvåpen til avskrekking uten å bygge sine egne

HQ

Tyskland har utelukket å utvikle sitt eget atomvåpenarsenal, men vurderer å benytte seg av franske og britiske atomvåpen i et avskrekkingsregime som ligner NATOs USA-baserte atomparaply, sier forbundskansler Friedrich Merz.

I podcasten Machtwechsel understreket Merz at "enhver utplassering vil avhenge av Paris og London", og bemerket at Berlin ikke kan handle unilateralt i henhold til folkeretten, inkludert ikkespredningsavtalen og historiske avtaler som går tilbake til Tysklands gjenforening.

Friedrich Merz // Shutterstock

Frankrike og Storbritannia har allerede robuste kjernefysiske styrker (ubåtutskutte ballistiske missiler og luftbårne kryssermissiler i Frankrikes tilfelle), og har utforsket tettere koordinering siden juli 2025. President Emmanuel Macron har diskutert å utvide Frankrikes strategiske avskrekking til også å omfatte Tyskland, og har formulert det som en del av en bredere europeisk forsvarsposisjon.

Merz beskrev initiativet som " helt i begynnelsen" og understreket at dialog, felles øvelser og felles sikkerhetsinteresser ville definere tilnærmingen, særlig i lys av den pågående krigen i Ukraina og økende europeiske sikkerhetsbekymringer...