Tysklands forbundskansler Merz støtter forbud mot sosiale medier for barn under 16 år

HQ

Den tyske forbundskansleren Friedrich Merz har uttrykt støtte til strengere grenser for barns tilgang til sosiale medier, med henvisning til økende bekymring for falske nyheter, kunstig intelligens og manipulering på nettet. I en tale i forkant av partikonferansen til Kristelig-Demokratisk Union sa Merz at han hadde undervurdert algoritmenes makt, og advarte om at unge mennesker i økende grad var sårbare for skadelig digital påvirkning.

Den kristendemokratiske unionen skal debattere et forslag som vil utestenge barn under 16 år fra plattformer som TikTok og Instagram. Koalisjonspartnerne i sentrum-venstre-sosialdemokratene har kommet med lignende oppfordringer, noe som gjenspeiler bredere europeiske diskusjoner om strengere kontroll.

Selv om det ser ut til å være økende støtte for restriksjoner på føderalt nivå, er mediaregulering i Tyskland underlagt delstatlig myndighet, noe som betyr at eventuelle landsomfattende regler vil kreve koordinering mellom landets regioner. En regjeringsoppnevnt kommisjon om skadevirkninger på nettet forventes å legge frem sine funn senere i år...

Friedrich Merz i forkant av konferansen:

"Ønsker vi å tillate at kunstig genererte falske nyheter, falske nyheter, kunstig genererte filmer og uriktige fremstillinger spres via sosiale medier? Vil vi tillate at samfunnet vårt undergraves på denne måten, både internt og eksternt, og at våre unge og barn utsettes for fare på denne måten?"

"For to år siden ville jeg nok ha sagt noe annet om dette temaet, men jeg undervurderte fullstendig, som vi nok alle gjorde, betydningen av algoritmer, kunstig intelligens og målrettet og kontrollert påvirkning. Både innenfra, men også og ikke minst utenfra."