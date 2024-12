Tyson Fury tapte igjen mot Oleksandr Usyk i episk tungvektsrematch i RiyadhTyson

HQ

Den etterlengtede omkampen mellom Oleksandr Usyk og Tyson Fury endte på samme måte som deres første kamp tidligere i år: med seier til den ukrainske bokseren, som dermed forsvarte WBA-, WBC- og WBO-titlene i tungvekt med suksess. Og denne gangen var det klarere: alle tre dommerne ga ham seieren, 116-112.

Ingen KO: Kampen varte i 12 runder, og begge bokserne ga alt de hadde. Tyson Furys promotør sa at han hadde nådd toppen under treningen: "Hvis han blir slått på lørdag, så har han blitt slått av en bedre mann, punktum", sa han. Og det var det som skjedde, med Fury sint da han fant ut at han hadde tapt ifølge dommerne, og sa "det er ingen tvil om at jeg vant denne kampen".

De fleste rapportene er enige om at den Manchester-fødte Fury startet sterkere, men Fury hang i lenge nok til at Fury ble mer utmattet. Avgjørelsen var enstemmig, og Usyk legger til sin 23. seier, fortsatt ubeseiret, og etter å ha vunnet to ganger både Fury og den forenede tungvektsmesteren Anthony Joshua, gjør den 37 år gamle bokseren til en kraft å regne med.

Hva sier den "upartiske" AI-dommeren

Men var seieren hans rettferdig? De menneskelige dommerne kom til samme konklusjon denne gangen, men hva med AI-dommeren? For første gang ble en AI ble brukt som en fjerde dommer, og analyserte objektive parametere som aggresjon, landede slag, innvirkning, defensiv utplassering og vinnersannsynlighet.

Dette eksperimentet ble ikke brukt i det offisielle resultatet, men som et parallelt system. Og ifølge det var seieren klarere på Usyks side: 118-112. Da han fikk vite det, gjorde Fury narr av det på pressekonferansen, som The Mirror rapporterte: "Faen ta alle datamaskinene. Hold menneskene i gang, flere jobber for mennesker, færre jobber for datamaskiner".