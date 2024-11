Uavgjortkampen mellom Romania og Kosovo blir til 3-0 etter klage

HQ

En 0-0-kamp mellom Romania og Kosovo i Nations League har blitt dømt som et 3-0-tap mot Kosovo av UEFA. Kampen ble spilt for en uke siden, 15. november.

Måltavlen viste 0-0 etter 90 minutter. Rett før sluttsignalet skulle lyde forlot kosovoske spillere banen i protest, etter at rumenske ultras ropte "serbisk, serbisk" og "Kosovo er serbisk".

Selv da kampen var så godt som ferdig var den teknisk sett ikke ferdig ennå, så den ble suspendert. Og nå har en ankedomstol i UEFA gitt Kosovo en streng sportslig sanksjon: Kampen har blitt godkjent som et 3-0-nederlag for Kosovo. De har også fått en bot på 6000 euro.

UEFAs domstol har kommet frem til at Kosovos fotballforbund er eneansvarlig for at kampen ble avbrutt. Da de kosovanske fotballspillerne forlot banen før kampen ble blåst av, brøt de artikkel 25.01 i Nations League-reglementet.

Det rumenske fotballforbundet er imidlertid også funnet skyldig i flere lovbrudd, blant annet forstyrrelse av nasjonalsangen og rasistiske/homofobiske tilrop. Til sammen må de betale 128 000 euro i bøter.

Det rumenske fotballforbundet får en mye større økonomisk sanksjon, men Kosovos fotballforbund får den mest uvanlige boten: et 3-0-nederlag for å ha stoppet kampen som skulle spilles.

Dette er ikke første gang disse to nasjonene får disiplinærtiltak av UEFA. Balkan-nasjonen Kosovo erklærte seg uavhengig fra Serbia i 2008 etter en grusom krig i 1999. Uavhengigheten er anerkjent av 100 land, inkludert EU, men ikke av Romania og Serbia.