Ubers sjef vil at du skal vente litt lenger og ta en elbiltur i stedet

Midt i den voksende elbilbevegelsen har sjefen for samkjøringsgiganten Uber en veldig enkel løsning for å bidra til å redde verden. I et intervju med BBC sa administrerende direktør Dara Khosrowshahi at den beste løsningen er at brukerne bare venter noen minutter lenger på at en elbil skal bli tilgjengelig i stedet.

Khosrowshahi sa: "Et par minutter kommer ikke til å drepe noen", før han fortsatte: "Vi sier ikke at du skal vente i 15 minutter, men hvis du må vente i to, tre minutter til for å hjelpe miljøet, hvorfor ikke gjøre den investeringen?"

Uber jobber med et mål om at alle Ubers bilturer skal være utslippsfrie innen 2040, men ettersom den gjennomsnittlige Uber-sjåføren hevdes å kjøre fire til fem ganger så mange kilometer som en vanlig sjåfør, er det grunn til å lure på om dette målet er litt for langt frem i tid.

Ville du ventet noen minutter ekstra for å ta en elektrisk tur på Uber?

