Ubisoft anbefaler spillere med Early Access å starte Star Wars Outlaws på nytt.

HQ

Star Wars Outlaws er endelig her, for de spillerne som er villige til å bruke flere hundre kroner mer har spilt i noen dager allerede. Takket være en feil oppdaget av Ubisoft ser det imidlertid ut til at spillere med tidlig tilgang på PS5 kanskje må miste sine lagrede data og starte på nytt.

Ifølge GamesRadar skisserte Ubisoft problemet som følger: "Den 27. august identifiserte teamene våre et problem der noen PS5-spillere spilte på en tidligere versjon av spillet. Vi distribuerte raskt en oppdatering og informerte berørte spillere om å sikre at spillet deres var oppdatert til den nyeste versjonen (1.000.002) og rådet dem til å starte en ny lagring for å unngå ytterligere problemer og progresjonsblokkere."

Så for å unngå å spille en utdatert versjon av Star Wars Outlaws, best si farvel til fremgangen du gjorde med Kay Vess. Du vil få en ny pyntegjenstand i spillet og 100 Ubisoft Connect Units for dine problemer hvis du ble berørt, men det ser ikke ut til at du får tilbake lagringsfilen din.

Dessverre markerer dette en steinete start for Star Wars Outlaws på PS5, som ellers har sett ganske sterke anmeldelser fra kritikere. Du kan sjekke ut tankene våre i sin helhet her.