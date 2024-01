Ubisoft avslører Skull and Bones' første fire sesonger med støtte etter lanseringen

HQ

Det er snart på tide å sette seil og gjøre seg bemerket på Det indiske hav som en fryktinngytende pirat. Ubisofts Skull and Bones kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S 16. februar, og nå som lanseringen nærmer seg har det franske spillselskapet gitt oss et glimt av det første året med planlagt støtte etter lanseringen.

Som en del av et blogginnlegg som minner fansen om at dette spillet er ment å ha et innholdsrikt endgame, inkludert kamp mot mystiske skapninger og legendariske kupp, kunngjør Ubisoft at Year 1: Rise of the Kingpins vil bringe med seg en rekke piratherrer som du kan kjempe mot i et forsøk på å øke beryktelsen din. Hva sesongene og deres respektive Lords kommer til å hete, kan du se nedenfor.



Sesong 1: Raging Tides - Philippe La Peste



Sesong 2: Chorus of Havoc - Hubac Twins



Sesong 3: Into the Dragon's Wake - navn på lordene er uvisst



Sesong 4: Shadows of the Deep - Lord name TBC (ukjent navn)



Den nøyaktige startdatoen for den første sesongen med innhold etter lanseringen er ikke oppgitt ennå, men det vil utvilsomt ikke gå lang tid etter at Skull and Bones lanseres 16. februar.

Ubisoft har også avslørt at spillet vil få en siste åpen beta mellom 8. og 11. februar, der alle plattformer kan dykke inn, gå opp til Infamy nivå 6, tjene eksklusive belønninger og overføre all fremgang de gjør til lanseringsversjonen av spillet noen dager senere.