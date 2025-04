Ubisoft bekrefter at offline-modus for The Crew 2 og The Crew Motorfest er under utvikling

HQ

I fjor ble The Crew lagt ned til manges store sorg og frustrasjon, noe som utløste massive protester fra fansen og blåste nytt liv i debatten om hvem som egentlig eier et kjøpt spill. Mange spillere følte seg bestjålet og endte opp med å gå til søksmål mot Ubisoft, som den dag i dag insisterer på at spillerne faktisk ikke eier spillene deres.

I september i fjor lovet imidlertid Ubisoft å legge til offline-moduser til både The Crew 2 og The Crew Motorfest - og deretter ble det i utgangspunktet radiotaushet om hele greia ... helt til i går. I en ny video bekreftet Ubisoft endelig at de jobber med offline-modus for disse titlene, og at et utvalgt antall spillere vil få sjansen til å prøvekjøre funksjonen den 30. april før den offisielt lanseres.

Testfasen vil først bare være på PC, men når den er klar for prime time, vil den rulles ut på alle plattformer. Frakoblet modus for The Crew 2 er ment å slippe før utgangen av året, mens The Crew Motorfest vil ta litt lengre tid. Uansett ser det faktisk ut til at Ubisoft planlegger å holde løftet sitt for en gangs skyld.

Gleder du deg til offline-modus?

https://x.com/TheCrewGame/status/1915435857294594241