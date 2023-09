Ubisoft bekrefter The Division 3

Det er ingen hemmelighet at undertegnede virkelig har fått sansen for Massive Entertainment siden de har gitt oss The Division og The Division 2, så jeg gleder meg også litt til Avatar: Frontiers of Pandora og veldig til Star Wars Outlaws fra samme gjengen. Man skulle tro at studioet som ble grunnlagt i Sverige hadde mer enn nok å tenke på med de to, men i kjent stil ligger ikke Ubisoft på latsiden.

I en pressemelding bekrefter Ubisoft at Massive har startet utviklingen av The Division 3. Det er tydelig at prosjektet er i en veldig tidlig fase, for den franske utgiveren avslører i samme slengen at Julian Gerighty, som var kreativ leder for The Division 2 og i disse dager finpusser Star Wars Outlaws til lansering neste år, har blitt The Division-seriens utøvende produsent og dermed ansvarlig for alle Ubisofts The Division-produkter fra nå av. Dette betyr også at det er han som nå skal bygge opp gruppen som skal lage det tredje nummererte spillet i serien.

Hvor håper du The Division 3 tar oss, og hvilke andre endringer vil du se?