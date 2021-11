Ubisoft bygger fornøyelsespark

HQ

Det virker som at Nintendo med sin Super Nintendo World kanskje har startet en trend. Ubisoft avslører nå at de jobber på et eget underholdningssenter. Det første av disse skal åpnes ved Stuios Occitanie Mediterranee i Frankrike, cirka 40 minutter med bil fra fra Montepellier.

Bruno Granja, grunnlegger av Studios Occitanie, kommenterer i en pressemelding:

"Studios Occitanie is excited to become the first location for Ubisoft's groundbreaking Entertainment Center concept. Gaming has grown to become the biggest form of entertainment. It makes sense that we partner with France's leading game publisher to create a new kind of immersive experience that celebrates gaming culture."

Nøyaktig hvilke og hvilken type attraksjoner vi vil finne der er uklart, men Ubisoft har mange alternativer. Vi kan forestille oss en piratskiptur inspirert av Assassin's Creed IV: Black Flag og en Tom Clancy-verden som likner på Adventureland i Disneyland. Ubisoft har også en haug med barnevennlige serier som de kan støtte seg på, som Rayman, Just Dance og Rabbids.

