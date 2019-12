Ubisoft donerer over 700.000 kroner til Alzheimers-forskning i England

De største utgiverne er sjeldent involvert i gjennomgående positive historier, og ofte fokuseres det på mindre enn ideelle arbeidsforhold, oppsigelsesrunder og investorkontroll. Men engang i mellom er disse firmaene også involvert i meget positive ting, og det skjer nå.

I forrige måned avslørte Ubisoft at de gjennom Just Dance-serien hadde påbegynt et prosjekt, hvor dansespillet skulle hjelpe med å samle penger til Alzheimers-forskning. På daværende tidspunkt ønsket de å samle inn rundt 350.000 kroner, men de har nå doblet deres estimat.

Via initiativets hjemmeside kommer det frem at de har samlet £60.000 til forskning i England.

"I'm so honoured to have been a part of this campaign with Ubisoft and Alzheimer's Research UK, especially as dance means so much to my mam. I'm ecstatic that it's raised so much for dementia research. The campaign has also given my family a huge boost when we needed it most. I'd like to say thank you from the bottom of my heart to everyone who has shown their support. We will put an end to dementia," sier Alzheimers Research UK-supporter, Lynne Wadsworth, som dukker opp i kampanjevideoen med sin syke mor, Anne.

"We have been thrilled to see so many people get involved with the Just Dance Memories campaign, and are so grateful to everyone that participated. The support has been fantastic, and the funds raised will go to such an important cause," sier Mark Slaughter, som er markedsdirektør for Ubisoft i England.