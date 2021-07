Ubisoft forsikrer om at Beyond Good & Evil 2 fortsatt er under utvikling

Ubisoft har ganske mange spill under utvikling nå, men i det siste har de konsentrert seg med om å få satt slippdatoer og utgi mer konkret informasjon om disse spillene, snarere enn å pøse ut med flere CG-trailere.

Men ett spill vi ennå stort sett ikke vet noe om er Beyond Good & Evil 2, som har vist to trailere i løpet av fire år. Det betyr dog ikke at prosjektet er lagt på is. Som GameByte skriver, adresserer Ubisoft dette direkte. I deres seneste kvartalsrapport ligger spillet nemlig under deres "Premium Offerings Over the Coming Years":

"Revival of fan-favorite franchise with Beyond Good and Evil™ 2"

Men de nevner ikke noe mer enn det, og det har igjen skapt debatt blant fans som synes det er merkelig at Ubisoft ikke vil nærme seg en estimering engang av spillets lanseringsvindu.

Du kan se den seneste traileren nedenfor, som for øvrig er fra 2018.