Ubisoft forsikrer om at Prince of Persia: The Sands of Time Remake fortsatt er på vei

Midt oppi alle kunngjøringene under Ubisoft Forward i september, slo det mange at Prince of Persia: The Sands of Time Remake ikke ble nevnt i det hele tatt. Remaken, hvis utviklingsansvar ble overlevert til Ubisoft Montreal i mai, forsvant fra nyhetene i juni da nok en forsinkelse ble bekreftet, og siden har det vært fullstendig stille fra selskapets side. Til nå.

I et nytt innlegg på Ubisofts blogg blir de viktigste spørsmålene fra fans av serien besvart, og vi starter med det aller viktigste; Prince of Persie: The Sands of Time er ikke kansellert. Prosjektet pågår fortsatt hos det kanadiske studioet - dette til tross for at det er gjort refusjoner til de som har bestilt det.

Ubisoft sier at de håper å gi mer informasjon om utviklingen snart, og legger også til at det ikke er noen planer for nye versjoner av andre titler i serien etter The Sands of Time-remaken.

