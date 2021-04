Ubisoft gir ut åtte Assassin's Creed-prosjekter i år

Du ser på Annonser

Ubisoft kommer ikke til å gi ut noe nytt, stort Assassin's Creed-spill i år ettersom fortsatt er aktuelt, ikke minst med den første utvidelsen som slippes den 13. mai. Det betyr dog ikke at vi ikke får noen livstegn fra serien ellers.

Ubisoft planlegger nemlig å publisere åtte Assassin's Creed-prosjekter i år, fordelt over flere ulike format og medier, inklusiv bøker, webtoons, lyd og manga, som hver faller inn under en del av et nytt navneformat. Dette systemet vil vise hvordan ting publiseres under AC-navnet, med Classics som er direkte adapsjoner av videospill, Chronicles som bringer nye historier med tilbakevendende snikmordre, og Originals som tilbyr nye karakterer og tidsperioder å utforske.

Tre av prosjektene går under Originals-navnet: Assassin's Creed Fragments, Assassin's Creed: The Jade Seal Collection og en pocketversion av webserien Assassin's Creed Dynasty.

Under navnet Chronicles kommer følgende prosjekter til å gis ut: Assassin's Creed: The Ming Storm, Assassin's Creed Valhalla: Blood Brothers og Assassin's Creed: Turbulence in the Ming Dynasty. Dessuten planlegges en grafisk roman for Assassin's Creed Valhalla samt en webtoon-oppfølger til Assassin's Creed: Black Flag der vi får utforske historien om den berømte snikmorderen Edward Kenway etter hendelsene i spillet.

Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet mer. Ser du fram mot noen av disse prosjektene?

