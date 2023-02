Ubisoft har en "forbedret versjon" av Skull and Bones

HQ

På dette tidspunktet føles det trist å sparke Skull and Bones mens det er nede. Opprinnelig annonsert helt tilbake i 2017 har spillet møtt så mange forsinkelser at mange av de som en gang så frem til swashbuckling-eventyret, nå bare er fast i troen på at det kanskje aldri vil slippes.

Det ser imidlertid ut til at Ubisoft fortsatt har noe flimmer av håp for spillet. I en nylig kvartalsvis finansiell samtale (takk, PC Gamer), spurte noen Ubisoft om hvor mange eksemplarer Skull and Bones må gjøre for å tjene penger etter en så lang utviklingsperiode. De nevnte også de labre tidlige inntrykkene fra playtestere.

Finansdirektør i Ubisoft, Frederick Duguet, benektet ideen om at folk ikke var fornøyd med spillet, og sa "vi har vært veldig fornøyd med spilltesten vi har sett i begynnelsen av januar, så vi har en veldig sterk forbedret versjon å vise til spillere som de ikke har sett ennå."

Selv om dette høres ut som et skolebarn som protesterer mot at deres imaginære kjæreste er ekte og hun bare går på en annen skole, er det en liten sjanse for at Ubisoft har noe i ermet for Skull and Bones. Men det virker usannsynlig at piratspillet vil kunne grave seg ut av hullet det har gjort gjennom årene med forsinkelser.