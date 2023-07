Ubisoft i hardt vær for å frarøve folk spillene sine (oppdatert)

HQ

Oppdatering: Ubisoft skriver i en pressemelding at de ikke sletter kontoer som har kjøpt spill siden dette selvsagt vil bryte europeisk lov. Følgende tas høyde for når de vurderer hvilke brukere som skal slettes:



The gaming activity of the account since its creation



The account's libraries: accounts that include purchased PC games are not eligible for deletion



The duration of inactivity of the account, meaning the last login to our ecosystem (including from Ubisoft games on Steam and other platforms)



In practice, as of today, we have never deleted accounts that have been inactive for less than 4 years



The existence of an active subscription tied to the account.



Ubisoft har nylig bekreftet at hvis du ikke bruker kontoen din på en viss tid, vil den bli stengt, og du vil miste alle spillene dine sammen med den. Enten du har brukt 1 dollar eller 1000 dollar, vil du sitte i samme båt, uten noen spill å spille.

Det er ingen tvil om at denne fremgangsmåten har fått mye kritikk på nettet, og spillere sammenligner prosessen med en bil du kjøper som eksploderer hvis du ikke bruker den i løpet av 30 dager. Hvis du ikke har brukt Ubisoft-kontoen din på en stund, får du en e-post der du blir bedt om å logge inn innen 30 dager, ellers risikerer du å miste kontoen din.

Hvis du ikke logger inn, er du i utgangspunktet ferdig. Alt du har kjøpt via Ubisoft-kontoen din, vil bli fjernet sammen med alle timer du har logget, prestasjoner på selskapets plattform osv. Det ser ut til at selv om du kjøper et spill i dag, betyr ikke det nødvendigvis at du eier det for alltid.

Hva synes du om denne nye policyen?