Ubisoft jobber angivelig på et PvPvE-spill under kodenavnet "Pathfinder"

HQ

Ubisofts Hyper Scape ble en enorm flopp, for det fikk ikke bare dårlige anmeldelser, det klarte heller ikke å holde på spillerne. Nå er det lagt ned, og angivelig er de nå i gang med et nytt online-fokusert spill, som igjen skal være et live-service-prosjekt.

Tom Henderson skriver hos Exputer at det er snakk om et PvPvE-spill under kodenavnet Pathfinder, som befinner seg i pre-produksjonsfasen hos Ubisoft Montreal for øyeblikket. Her skal forskjellige helter kjemper side om side på lag bestående av fire spillere.

Det ser ut til at lagene skal finne veien fra kanten av et sirkulært kart inn til midten, hvor de må kjempe mot AI-styrte fiender, og til slutt hverandre.

"Pathfinder appears to be a slightly different take on a Battle Royale, where a team of four players will drop into the map and find their path towards the center to fight the main AI boss. Players need to navigate their way through two walls (an outer wall and an inner wall) that have a series of gates around them that can be breachable. The catch? Different gates are breachable or locked every single game, making each game different in terms of the path you need to navigate."

Hva synes du om ideen?