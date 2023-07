Ubisoft kunngjør ny Invincible RPG

HQ

Ubisoft har nettopp avduket Invincible: Guarding the Globe, et nytt rollespill der du leder et team av helter som løper gjennom automatiserte, høyoktanige kamper.

Traileren får spillet til å se ganske kult ut, men det var definitivt noen som ble forferdet over at dette er en mobiltittel. Det er imidlertid mye å glede seg til. Det er for eksempel en helt ny historie, sentrert rundt en klonehær som setter heltene våre opp mot versjoner av seg selv.

Det er ikke satt noen utgivelsesdato for spillet ennå, men det er allerede mulig å forhåndsregistrere seg, så hvis du vil gjøre ventetiden på Invincible sesong 2 mindre smertefull, kan du like godt registrere deg. Ta en titt på traileren nedenfor for å se om det er verdt tiden din.