Ubisoft kutter 33 stillinger ved studioet i Toronto

Ubisoft har besluttet å kutte 33 jobber fra Toronto-studioet. Utvikleren, som for tiden jobber med nyinnspillingen av Splinter Cell, nylig trappet opp for å hjelpe til med produksjonen av Prince of Persia: The Sands of Time nyinnspilling, og debuterte Far Cry 5 og 6, og Watch Dogs Legion i løpet av de siste årene, vil miste ansatte som en del av det Ubisoft anser som en "targeted realignment" prosess.

I en uttalelse gitt til PC Gamer sa Ubisoft spesifikt: "Ubisoft Toronto har bestemt seg for å gjennomføre en målrettet omlegging for å sikre at den kan levere på sin ambisiøse veikart. Dessverre vil dette påvirke rollene til 33 teammedlemmer som vil forlate Ubisoft. Vi er forpliktet til å gi dem omfattende støtte, inkludert sluttvederlag og karrierehjelp, for å hjelpe dem gjennom denne overgangen."

Det er uklart hvordan dette vil påvirke utviklingen av studioets fremtidige prosjekter, men det tegner ytterligere et dystert bilde av tilstanden i videospillindustrien i 2024, som overgikk 2023s totale permitteringer for noen uker siden.