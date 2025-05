Ubisoft lager en Riders Republic film

HQ

Ubisoft prøver seg på en filmatisering av en av sine kjernefranchiser. Nei, vi snakker ikke om Assassin's Creed eller Far Cry, Splinter Cell eller Rayman, Prince of Persia eller Watch Dogs, ikke engang Rainbow Six... spillet som skal få en filmatisering denne gangen er Riders Republic.

Det stemmer, ekstremsporttittelen med åpen verden skal gjøres om til en live-actionfilm av både Ubisoft Film & Television og Gaumont. Den vil foregå i Alpene, by på massevis av imponerende stunts, være formet av visjonen til Bad Boys for Life og Bad Boys: Ride or Die regissørduoen Adil El Arbi og Bilall Fallah, og være skrevet av Stillwaters Noé Debré.

I kunngjøringsartikkelen forklarer Ubisoft: "Filmen utspiller seg i de snødekte alpinbakkene og vil by på non-stop spenning, humor og spektakulære stunts. Riders Republic er regissert av Adil El Arbi og Bilall Fallah (Bad Boys for Life, Bad Boys: Ride or Die), mens Noé Debré (Dheepan - Gullpalmen ved den 68. filmfestivalen i Cannes, Stillwater, The World Is Yours) står for historien."

Ellers benyttet Ubisoft anledningen til å bekrefte at Riders Republic har passert 10 millioner spillere, og at det fortsatt er store planer for spillet etter den siste oppdateringen i mars 2025.