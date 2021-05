Ubisoft lover å vise Far Cry 6 på PS4 og Xbox One innen lanseringen

Du ser på Annonser

Da Cyberpunk 2077 kom i desember i fjor, hadde CD Projekt Red enda ikke vist gameplay fra spillet på Xbox One og PS4. Det viste seg at det var en god grunn til det, da spillet kjørte meget dårlig på disse plattformene ved lanseringen.

I takt med at fokus flyttes til den nye konsollgenerasjonen er mange bekymrede for om flere utviklere kunne finne på å pynte på historien på samme måte. Det trenger du dog ikke å frykte når det gjelder Far Cry 6. Det forsikrer Ubisoft om i et intervju med VGC.

"As we go in the next few weeks and months, we'll definitely start showing more on different platforms. What I can say, and I cannot go so much in details about specs or things like that, is that both on previous generation and the new Xbox Series and PS5 generation, the game is running fine," forteller spillets "Lead Gameplay Designer" David Grivel.

Grivel sier også at Far Cry 6 vil kjøre i 60fps og med 4K-oppløsning, men det er litt uklart om vi får begge deler samtidig. Spillet kommer dog ikke nærheten av en sånn ytelse på Xbox One og PS4, men i det minste får vi se spillet i aksjon på disse plattformene innen lanseringen.