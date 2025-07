Ubisoft: Mikrotransaksjoner gjør spillene morsommere

HQ

I sin siste kvartalsrapport hevder Ubisoft at mikrotransaksjoner - de kjøpene i spillet vi alle kjenner og elsker å klage over - ikke bare er en inntektsstrøm, men faktisk forbedrer spillopplevelsen. Hvordan det, spør du? Ifølge Ubisoft gir de en mer unik opplevelse ved at spillerne kan tilpasse karakterene sine eller øke hastigheten på progresjonen. Med andre ord gjør det ting morsommere... angivelig.

Enighet på det punktet? La oss bare si at det er tvilsomt. Uttalelsen stinker av det samme PR-språket EA en gang brukte for å forsvare loot boxes. Overraskelsesmekanikk, noen? Ikke overraskende har Ubisofts holdning rørt opp en liten storm på tvers av nettfora og sosiale medier.

Selv om mikrotransaksjoner kan anses som akseptable i gratisspill, er det fortsatt generell enighet om at det å implementere dem i fullpristitler - som det kommende Assassin's Creed Shadows - føles som røveri på grensen til dagslys. Ubisoft rapporterer at rundt 58 % av PC-inntektene deres i fjor kom fra digitale tillegg, og til tross for de voldsomme motreaksjonene fastholder selskapet at denne modellen er både bærekraftig og fremtidssikker.

Men hva synes du? Gjør mikrotransaksjoner virkelig spillene "morsommere"? Eller er Ubisoft bare ute etter enda en unnskyldning for å grave dypere i spillernes lommebøker?