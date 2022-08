Ubisoft nekter for at de lager Blade-spill

HQ

Siden PlayStation lager Marvel's Spider-Man 2 og Marvel's Wolverine, EA jobber på et hemmelig Black Panther, Firaxis stadig finpusser Marvel's Midnight Suns, Skydance skal avsløre sitt hemmelige Marvel-spill i september og mer er det ikke rart at vi flommes over av rykter rundt andre selskapers samarbeid med Marvel. Derfor er det godt at enkelte bestemmer seg for å stoppe spekulasjonene.

For noen dager siden ble mange minnet på at skuespilleren Edwin Gaffney la ut noen mystiske Instagrambilder i juli hvor han og Alex Martin avslørte at de hjalp Ubisoft med såkalt motion capture for et hemmelig spill. Noe av det som pirret nysgjerrigheten ekstra til folk var at de to bruke katana-lignende sverd og slengte med et bilde av en filmklapper som hevdet at dette var sammen med Marvel og Blade-regissøren Bassam Tariq. Da er det ikke rart at mange dro den konklusjonen at et Ubisoft-studio skal gi oss et Blade-spill, men det blir ikke tilfellet.

Ubisoft har nemlig bestemt seg for å gjøre et unntak ved å faktisk kommentere ryktene, og da nærmere bestemt klart benekte at de lager et spill basert på Blade. Dermed kan vi tilsynelatende stryke det fra listen.