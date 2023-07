Ubisoft presenterer Assassin's Creed Mirage Discovery Mode: Bagdads historie

HQ

Ubisoft har allerede fortalt oss mange detaljer om neste del i Assassin's Creed -serien: Mirage. En tittel der den franske utgiveren ønsker å vende tilbake til seriens opprinnelse med en mer behersket historie og en retur til røttene. Men det betyr ikke at vi ikke kan få noen av de beste tilleggene og ekstramaterialene som har blitt introdusert i de siste delene av serien, som for eksempel det pedagogiske verktøyet på Discovery Mode, som her heter "History of Baghdad".

I tillegg til Codex med databaseoppføringer om historien til Mirage, får vi også en pedagogisk modus der vi kan besøke opptil 66 historiske steder i byen Bagdad, som på 800-tallet, da hendelsene i spillet finner sted, var hovedstaden i det abbasidiske kalifatet, et av de mektigste og mest avanserte muslimske rikene i historien, og som dominerte hele Nord-Afrika og Midtøsten og Eurasia fra Algerie til Kinas vestgrense.

Ifølge Ubisoft selv vil History of Baghdad bli integrert i hovedspillet, på samme måte som databasen i tidligere spill, og vil være knyttet til spillerens progresjon, med en belønning for Basim ved fullføring. Etter hvert som vi besøker Bagdads 66 historiske steder, låser vi opp forskningsartikler om fem temaer: Økonomi, tro og dagligliv, styresett, kunst og vitenskap og hoffliv.

History of Baghdad vil være tilgjengelig fra lanseringen av Assassin's Creed Mirage den 12. oktober på PlayStation, Xbox og PC.